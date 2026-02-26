Vuksanoviću skinuta nanogica, sada ga traži policija! Odslužio kaznu kućnog zatvora, ranije ovako pobegao

Dejan Vuksanović, za kojim policija traga zbog napada na radnika benzinske pumpe, a koji je prošle godine ranjen kada je dozvoljenu šetnju u kućnom zatvoru sa nanogvicom odlučio da provede u restoranu u kuli West 65, odslužio je kaznu na koju je osuđen.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, Vuksanoviću je nanogica skinuta krajem prošle godine kada je izvršio kaznu, a tek dva meseca kasnije policija ga ponovo traži.

Naime, Dejan Vuksanović došao je na benzinsku pumpu, gde se posvađao s radnikom, a svađa je eskalirala u fizički sukob.

Iz Vuksanovićevog automobila izašao je muškarac koji je udario radnika.

Nakon napada, muškarac se vratio u automobil i Dejan Vuksanović ih je odvezao sa lica mesta. Ceo incident snimila je kamera.

Policija traga za Vuksanovićem, kao i muškarcem koji je bio sa njim, a koji je izvršio napad. Takođe se traga za "škodom" kojom su pobegli.

Osuđen zbog prebijanja

Podsetimo, Dejan Vuksanović osuđen je na godinu dana kućnog zatvora zbog prebijanja Darka Lilića, sina nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije, nanevši mu teške povrede, među kojima je i prelom nosa. Lilić nakon prebijanja, koje se dogodilo 2022. godine, nije želeo da sarađuje sa policijom.

On je zatražio lekarsku pomoć u Urgentnom centru oko 3.45 sati sa vidnim povredama po glavi i telu. Rekao je da je na Senjaku seo u taksi vozilo i da ga je na neutvrđenom mestu iz vozila izvuklo više NN osoba koje su ga pretukle. Oko 04.25 sati, obezbeđenje zgrade WEST 65 u ulici Omladinskih brigada obavestilo je policiju da imaju snimak, na kom se vidi da ispred zgrade grupa ljudi tuče jednog čoveka. Na licu mesta pronađeni su tragovi krvi.

Autor: Pink.rs