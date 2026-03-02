KRVAVA DRAMA U CENTRU BEOGRADA: Dečak sa ozbiljnim povredama prevezen u bolnicu

U Dušanovoj ulici odigrala se drama kada je jedan sedamnaestogodišnjak napao vršnjaka koji je zbog povreda završio u bolnici
Uznemirujuće scene vršnjačkog nasilja odigrale su se danas oko podneva u samom centru Beograda.
U Ulici cara Dušana, naočigled brojnih prolaznika, jedan maloletnik (17) brutalno je napao svog vršnjaka i naneo mu vidne povrede.
Prema svedočenjima očevidaca koji su se zatekli ispred marketa u trenutku napada, sukob je bio izuzetno nasilan.
- Bilo je strašno gledati. Šutirao ga je i udarao pesnicama gde je stigao. Dečak koji je napadnut bio je sav krvav, prizor je bio jeziv - navodi jedan od svedoka.
Reakcija nadležnih
Iako se incident dogodio van školskog dvorišta, vest o brutalnosti napada brzo se proširila ovim delom grada. Na lice mesta ubrzo je stigla policijska patrola, a povređenom maloletniku je ukazana pomoć. Prema poslednjim informacijama on je primljen u bolnicu.
Istraga je u toku i ona će utvrditi da li su se dečaci poznavali od ranije i šta je bio povod za ovako agresivno ponašanje usred dana na javnom mestu.
