KRVAVA DRAMA U CENTRU BEOGRADA: Dečak sa ozbiljnim povredama prevezen u bolnicu

U Dušanovoj ulici odigrala se drama kada je jedan sedamnaestogodišnjak napao vršnjaka koji je zbog povreda završio u bolnici

Uznemirujuće scene vršnjačkog nasilja odigrale su se danas oko podneva u samom centru Beograda.

U Ulici cara Dušana, naočigled brojnih prolaznika, jedan maloletnik (17) brutalno je napao svog vršnjaka i naneo mu vidne povrede.

Prema svedočenjima očevidaca koji su se zatekli ispred marketa u trenutku napada, sukob je bio izuzetno nasilan.

- Bilo je strašno gledati. Šutirao ga je i udarao pesnicama gde je stigao. Dečak koji je napadnut bio je sav krvav, prizor je bio jeziv - navodi jedan od svedoka.

Reakcija nadležnih

Iako se incident dogodio van školskog dvorišta, vest o brutalnosti napada brzo se proširila ovim delom grada. Na lice mesta ubrzo je stigla policijska patrola, a povređenom maloletniku je ukazana pomoć. Prema poslednjim informacijama on je primljen u bolnicu.

Istraga je u toku i ona će utvrditi da li su se dečaci poznavali od ranije i šta je bio povod za ovako agresivno ponašanje usred dana na javnom mestu.

