AKTUELNO

Hronika

Stravična nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Vozač izgubio kontrolu, zakucao se u zid, fotografije su jezive

Izvor: RINA, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom večernjih sati na auto-putu Miloš Veliki u mestu Trbušani došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač džipa Land Rover izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u zid u tunelu.

"Vozilo je sa prednje strane potpuno smrskano, prizor je zaista užasan. Kako smo čuli u vozilu je u bio samo vozač, koji na svu sreću nije teško povređen iako je džip praktično uništen" kaže za RINU jedan od očevidaca.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen i stvorene su dugačke kolone vozila.

Autor: S.M.

#Kontrola

#Nesreća

#Tunel

#Vozač

#miloš veliki

POVEZANE VESTI

Hronika

Haos na auto-putu kod Uba: Vozač izgubio kontrolu, sleteo sa puta i prevrnuo se (FOTO)

Hronika

Nesreća na auto-putu 'Miloš Veliki': Vozilo se zarotiralo u tunelu, pa završilo u suprotnoj traci!

Hronika

KARAMBOL NA AUTOPUTU 'MILOŠ VELIKI' Lančani sudar 4 vozila kod Uba, malo dalje sudar još 2 - stvaraju se dugačke kolone

Hronika

TEŽAK UDES! IZGUBIO KONTROLU I ULETEO LJUDIMA U DVORIŠTE: Vozač automobila povređen kod Preljine!

Hronika

Teška saobraćajna nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Tri osobe povređene

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU KRALJEVO-NOVI PAZAR! Kamion se prevrnuo na magistrali