Stravična nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Vozač izgubio kontrolu, zakucao se u zid, fotografije su jezive

Tokom večernjih sati na auto-putu Miloš Veliki u mestu Trbušani došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač džipa Land Rover izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u zid u tunelu.

"Vozilo je sa prednje strane potpuno smrskano, prizor je zaista užasan. Kako smo čuli u vozilu je u bio samo vozač, koji na svu sreću nije teško povređen iako je džip praktično uništen" kaže za RINU jedan od očevidaca.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen i stvorene su dugačke kolone vozila.

Autor: S.M.