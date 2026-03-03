AKTUELNO

Hronika

UBIJENA ŽENA U SENTI! Telo zatečeno u lokvi krvi

Izvor: Stil, Foto: Tanjug AP/Boris Grdanoski ||

Kako Kurir piše, telo je pronađeno u petak i sudeći po onome što je policija zatekla na licu mesta, J. K. je bila žrtva zločina.

- Starija žena je zatečena u lokvi krvi, a u kući su pronađeni brojni tragovi koji su odneti na analizu. Naložena je i obdukcija tela kako bi se utvrdilo kako je tačno nesrećna žena preminula, ali prema prvim rezultatima, na telu su bile vidljive rane nanete oštrim predmetom - kaže naš izvor.

Kako dalje saznajemo, pretpostavlja se da je motiv zločina pljačka.

- Dosadašnja istraga ukazuje na to da je žena ubijena zbog novca, kao i da je najverovatnije tipovana - dodaje sagovornik.

Autor: D.Bošković

#Senta

#Telo

#lokva krvi

#Žena

