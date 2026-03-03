ŽENA U SENTI UBIJENA ZBOG NOVCA? Detalji jezivog zločina, ćerka došla iz inostranstva i pronašla telo majke u lokvi krvi

Telo ubijene starice Jolan Kopaš (78) iz Sente pronađeno u petak, a juče je na Institutut za sudsku medicinu obavljena obdukcija.

Zločin se dogodio u porodičnoj kući nesrećne žene u Ulici Dositeja Obradovića 17, u širem centru Sente, a za ubicom se i dalje traga.

Žena je, prme nezvaničnim informacijama, najverovatnije ubijena u noći između četvrtka i petka.

- Jolan sam znao iz viđenja, živim nekoliko kuća dalje - ispričao je Imre Vid, komšija nesrećne žene za Novosti.

- Nisam ni znao šta se desilo dok nije došla policija. Onda su nam uzeli izjave. Od inspektora sam čuo da je mrtvu Jolan našla ćerka, koja je došla uznemirena jer joj se nije javljala na telefon. Inače, donela joj je i ručak.

Prema rečima komšija ove mirne ulice, sin i ćerka nesrećne žene žive u inostranstvu. Sudbina je, međutim, htela da joj ćerka bude tu kada se dogodilo stravično ubistvo i još da ona otkrije telo u lokvi krvi.

- Jolan je imala podstanare u prednjem delu kuće - navodi Imre Vid.

- Bio je tu neki muškarac, koji vozi kamion, kao i njegova ćerka i unuče. On je često na putu, takav mu je posao.

Za sada se samo nagađa šta se dogodilo kobne noći. Na osnovu tragova, vidi se da je bilo premetačine po kući, što može da ukaže da je reč o razbojništvu. Neki detalji ukazuju da je starica mučena, najverovatnije kako bi odala gde drži dragocenosti, ali nije poznato da li je iz kuće nešto odneseno.

Autor: D.Bošković