HOROR U SENTI: Staricu (78) mučili šrafcigerom do smrti, ubica ima samo 15 GODINA?! Srbija u šoku zbog detalja

Brutalno ubistvo Jolanke Kopaš (78) iz Sente, čije je telo pronađeno u lokvi krvi u njenoj porodičnoj kući, dobilo je dramatičan obrt.

Dok rezultati obdukcije potvrđuju da je starica usmrćena višestrukim ubodima šrafcigerom, istraga se usmerava ka šokantnoj sumnji - da je direktni izvršilac petnaestogodišnjak kojeg je u kuću uputio misteriozni pomagač.

Detalji koji lede krv u žilama

Telo nesrećne žene, koja je nakon smrti supruga Šandora živela sama u Ulici Dositeja Obradovića 17, pronašla je njena ćerka u petak. Zabrinuta jer joj se majka nije javljala na telefon, došla je da joj donese hranu i zatekla jeziv prizor.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je smrt nastupila u noći između četvrtka i petka. Na telu su vidljivi tragovi koji sugerišu da je Jolan pre smrti mučena, verovatno kako bi otkrila gde krije novac i dragocenosti.

DNK tragovi na veštačenju

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Subotici, Miroslav Krkelić, potvrdio je medijima važan pomak u istrazi:

„Na mestu zločina izolovani su DNK tragovi koji su trenutno na veštačenju.“

Ovi biološki dokazi trebalo bi da daju konačan odgovor na pitanje ko je kobne noći preskočio kapiju i upao u dom nemoćne starice.

Sumnja na maloletnog ubicu i „tipera“

Još veći šok izazvala je informacija lokalnih medija da je glavni osumnjičeni za svirepo ubistvo dečak od svega 15 godina. Ukoliko se sumnje potvrde, on bi zbog svojih godina mogao biti procesuiran pred organima za maloletnike.

Strah u mirnom naselju kod Tiskog keja

Komšije iz ove mirne ulice nedaleko od Tiskog keja su u stanju šoka. Opisuju Jolan kao tihu i povučenu ženu koja nikome nije smetala.

"Napadač je verovatno preskočio kapiju koju je ona redovno zaključavala predveče. Policija je uzela snimke sa kamera okolnih kuća. Video sam forenzičare u belom svuda po dvorištu. Svašta se priča o novcu i zlatu, ali niko ne zna zašto su je ovoliko mučili", kaže jedan od komšija.

Opasnost od bekstva preko granice

Iako su fiksirani brojni tragovi, istražitelji ne isključuju mogućnost da je počinitelj iskoristio blizinu državne granice i pobegao u Mađarsku. Policijska uprava u Kikindi i dalje intenzivno radi na slučaju, dok meštani Sente u strahu zaključavaju svoje kapije, čekajući pravdu za svoju sugrađanku.

Autor: D.Bošković