NIJE SE JAVLJALA SATIMA, UNUKA DOŠLA DA JE OBIĐE, PA JE ZATEKLA ISKASAPLJENU! Detalji jezivog ubistva u Senti: Maloletnik krvnički ubadao staricu, a onda je pokrao

Stanovnici Sente ostali su u šoku nakon vesti o brutalnom ubistvu Jolan Kopaš (78), čije je telo pronađeno u petak u porodičnoj kući u Ulici Dositeja Obradovića.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, telo nesrećne žene pronašla je njena unuka. Naime, unuka je došla da joj donese ručak, zabrinuta, jer joj se baka satima nije javljala na telefon. Kada je ušla u kući zatekla je iskasapljenu baku.

Podsetimo, brzom reakcijom policije uhapšen je maloletnik (15) koji je osumnjičen da je počinio ovo jezivo ubistvo. Kako smo već pisali, maloletnik je nesrećnu ženu napao, mučio, a potom joj oštrim predmetom naneo više smrtonosnih povreda.

Veruje se da je motiv ovog nezapamćenog nasilja bila pljačka. Osumnjičeni je iz kuće oteo veću količinu novca u domaćoj i stranoj valuti. Policija trenutno intenzivno radi na lociranju ukradenog novca, kao i na ispitivanju osoba koje se mogu dovesti u vezu sa ovim slučajem.

"Bila je tiha, mirna i dobra"

Komšije nastradalu Jolan opsuju kao tihu i povučenu ženu koja se zbog slabog zdravlja kretala pomoću hodalice.

Prema nezvaničnim informacijama, Jolan je bila udovica, ima sina koji živi u Americi i ćerku koja radi u Austriji.

- Bila je tiha, mirna i dobra ženica, a tako je svirepo ubijena. Viđao sam je dok je polako išla pomoću hodalice do prodavnice ili da se malo prošeta. Kome je ona mogla da se suprotstavi, taj krvnik nema srca. Čuli smo da joj je dvorišna kapija bila zaključana i da je taj ubica morao je da je preskoči. Svi smo sad u strahu dok je on na slobodi - napominje komšija.

