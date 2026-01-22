AKTUELNO

EKSPLOZIJA KOD DERVENTE: U sprženom automobilu pronađeno telo, stravična scena

Izvor: Kurir.rs/ATVbl.rs, Foto: Printscreen YouTube/Avaz TV ||

Kako piše ATV, u izgorelom automobilu je pronađeno telo.

Podsećamo, sve se odigralo u Drijenu nakon ponoći, a nakon eksplozije jedan objekat je potpuno srušen, a izgorio je automobil, dok su velika oštećenja na još dva objekta, od kojih je jedan - kuća.

Pripadnici Teritorijalne-vatrogasne jedinice Derventa, a službenici Policijske stanice Derventa trenutno obavljaju uviđaj nakon kojeg će biti više informacija.

Navode da se najverovatnije eksplozija desila u garaži na imanju R.M, a koja je srušena do temelja i u kojoj je izgoreo automobil, dok su velika oštećenja i na pomoćnom objektu i obližnjoj kući, na kojoj su popucali prozori i crepovi.

Autor: Marija Radić

