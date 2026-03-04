AKTUELNO

Hronika

ZBOG UBISTVA ŽENE U SENTI UHAPŠEN DEČAK: Maloletnik mučio i nasmrt izbo baku, pa joj oteo veću sumu dinara i evra i kupio telefon!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Nikola Anđiž, Tanjug/Tara Radovanović, Pink.rs ||

Kikindska policija rasvetlila je zločin koji se dogodio 26. februara u kući žrtve u Senti, a lisice na ruke stavljene su petnaestogodišnjaku


Jolan Kopaš (78) iz Sente, u kući u kojoj je penzionerka živela sama, usmrtio je, kako se sumnja, petnaestogodišnji tinejdžer iz Sente i oteo joj veću količinu dinara i evra!

Pripadnici Policijske uprave u Kikindi pažljivo su sklopili kockice krvavog mozaika i lišili slobode maloletnika zbog sumnje da je 26. februara napao, mučio i života lišio Jolanu Kopaš, tako što joj je oštrim predmetom naneo više povreda, od kojih je preminula.

U kratkom saopštenju za javnost kikindske policije stoji da su rasvetlili teško ubistvo i uhapsili petnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio to krivično delo. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Subotici.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, ruke je okrvario petnaestogodišnjak čija je prijateljica, nekoliko godina starija i punoletna ženska osoba, kao podstanarka živela kod Jolane Kopaš.

- Dosadašnja istraga je potvrdila da je ubica žrtvu usmrtio oštrim predmetom tako što ju je ubadao po telu. Na mestu zločina, ubica je ostavio DNK tragove, a policiji je to pomoglo da mu uđe u trag. Takođe, maloletnik je u međuvremenu kupio novi telefon koji mu je oduzet - kaže izvor Kurira.

Dalja istraga i pretres, ali i saslušanje ostalih koji se dovode u vezu sa ovim zločinom, treba da otkriju gde se nalazi veća svota dinara i evra koji je maloletnik oteo od žrtve.

Ubistvo nesrećne starice uznemirilo je žitelje Sente. U neverici su primili vest da je ruke okrvario maloletnik. Njega, sasvim izvesno, očekuje maloletnički zatvor.

Pripadnici Policijske uprave u Kikindi pažljivo su sklopili kockice krvavog mozaika i lišili slobode maloletnika zbog sumnje da je 26. februara napao, mučio i života lišio Jolanu Kopaš, tako što joj je oštrim predmetom naneo više povreda, od kojih je preminula.

Autor: D.Bošković

#BAKA

#Senta

#Starica

#Ubistvo

#maloletnik

#telefon

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

Tri osobe uhapšene zbog UBISTVA SRBINA U AUSTRIJI: 4 meseca su se skrivali u ovom srpskom gradu

Region

UHAPŠEN ACO ĐUKANOVIĆ: Bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon pretresa porodične kuće

Hronika

UDARNO! UHAPŠEN INSPEKTOR KOJI JE VODIO ISTRAGU UBISTVA JELENE MARJANOVIĆ: Penzionisani policajac već bio hapšen, sporan bio i telefon pevačice

Hronika

HOROR! MUŠKARAC (57) UHAPŠEN U LEŠTANIMA ZBOG UBISTVA ŽENE: Veštačenjem povreda utvrđeno da je žrtva udavljena

Svet

FILMSKA PLJAČKA! Uhapšen Srbin u Italiji: Eksplozivom dizao bankomate u vazduh

Hronika

REKETIRALI MLADIĆA, NA KRAJU POKUŠALI DA GA UBIJU: U Somboru uhapšene dve osobe