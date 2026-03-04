'UDARAC JE BIO SNAŽAN KAO EKSPLOZIJA' Očevidac otkrio detalje STRAVIČNE nesreće u Sjenici: Vozač se uhvatio za glavu

Udarac je bio snažan poput eksplozije, ugledao sam ih kako leže, majku i ćerku sam prekrio ćebetom, ovo su reči Ramisa P., čoveka koji je prvi pritrčao u pomoć povređenima nakon stravične saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila u Sjenici.

I dalje šokiran tragedijom koja je potresla čitavu Srbiju, Ramis za Republiku prepričava prve trenutke stravične nesreće u kojoj su stradale majka i ćerka, a sin teško povređen.

- Izašao sam ispred kuće u 20.45, udarac je bio toliko snažan poput eksplozije. Ugledao sam policajku, devojčicu i dečaka kako leže, novac, novčanik i patika su odleteli daleko. Na ovom mestu i dalje stoji trag krvi - kaže Ramis.

Kako navodi, vozač koji je jutros uhapšen, Adem K. (26) bio je vidno potresen nakon nesreće.

- Vozač je zakočio gore, iznad automehaničarske radnje. Izašao je iz vozila i bio je van sebe, hvatao se za glavu i govorio: "Šta sam ovo uradio, kuku!" Pesak ga je zaneo u brzini. Sve sam video! Rekao sam mu da odmah pozive Hitnu pomoć i policiju jer nisam imao telefon kod sebe. Predao se odmah i priznao šta je uradio - kaže Ramis i dodaje:

- Decenija sam sam bio policajac, pa sam u tom momentu bio pribran da reagujem. Golim okom sam video da su završili, da su na licu mesta mrtvi. Mediji prenose da je vozač bio kandidat za odbornika, ali za tu informaciju ne znam. Poznajem ga kao normalnog mišićavog muškarca, koji je radio posao obezbeđenja lokala za minimalac. Nije bio političar. Dečko je vernik - kaže Ramis.

Povređenog dečaka zbrinula je ekipa Hitne pomoći ubrzo nakon nesreće.

- Prvo su evakuisali dečaka koji je davao znake života, ali nije bio svestan. Majku i ćerku sam prekrio ćebetom - zaključuje Ramis.

Policajka Edisa K. (44) i njena ćerkica Lejla K. (12) stradale su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici kad ih je automobilom udario Adem K. (26). U jezivom udesu teško je povređen sin i brat stradalih, dečak (9).

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića u Sjenci.

Kako je saopštio MUP, sumnja se da je Adem K., upravljajući automobilom škoda, neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na trotoar i udario u troje pešaka - Edisu (44), njenu ćerku Lejlu (12) i sina (9).

Od zadobijenih povreda majka i ćerka preminule su na licu mesta, dok je dečak zadobio teške telesne povrede i zbrinut je na Institutu za majku i dete u Beogradu, gde se nalazi pod stalnim nadzorom lekara.

Autor: Iva Besarabić