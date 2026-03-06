'Trebalo je samo da prošetaju' Potresni detalji nesreće u Sjenici, dečak (9) i dalje kritično

Velika tragedija dogodila se pre 3 dana u Sjenici kada je bahati vozač naleteo na majku i ćerku, koje su podlegle povredama, a dečak (9) s trenutno nalazi u kritičnom stanju.

Edisa Karišik (44) i njena ćerka Lejla Karišik (12) poginule su u utorak uveče u saobraćajnoj nesreći u Sjenici u kojoj je Edisin sin (9) zadobio povrede opasne po život. Kako se sumnja, dok je Edisa prelazila ulicu sa decom, na njih je automobilom naleteo A. K. (26).

"Škoda" je na licu mesta ubila Edisu i njenu ćerku Lejlu (12), dok se doktori na Institutu za majku i dete još uvek bore za život povređenog dečaka (9).

Meštani Sjenice rekli su da je brat poginule žene njoj i deci nudio prevoz do kuće koji je Edisa, navodno, odbila.

"Po Sjenici se priča da je Edisa odbila prevoz koji su joj ponudili brat i snaja. S tim da je bila na iftaru sa decom, običaj je da se posle večere prošeta i ona je, kako pričaju, taj prevoz odbila. Ubio ih je automobil na samo 10 minuta od kuće. Ovo je prevelika tragedija, samo da se dečak izvuče i da prođe bez fizičkih posledica jer će mu traume sigurno ostati", rekao je jedan komšija stradale žene.

Porodica satima nije progovorila ni reč

Stanovnici Sjenice navode da je ova nesreća potresla sve sugrađane stradale žene i poginule devojčice, a Edisina porodica satima je nemo sedela od bola - bez ijedne progovorene reči.

"Nakon večere na kojoj je bila sa decom kod brata i snaje, Edisa se uputila ka zgradi u kojoj je živela sa porodicom u Sjenici. Njih troje su šetali ka kući, mesto nesreće je udaljeno na 10 minuta od njihove zgrade. Pretpostavljamo da su se zato tu zatekli. Kada je krenula da prelazi ulicu, auto je naleteo na njih i eto... ", naveli su.

Edisina porodica, prema rečima njihovih sugrađana, ne može da se pomiri sa činjenicom da su ona i mala Lejla poginule.

"Edisina porodica, posebno brat i snaja kod kojih je bila, u velikom su šoku. Oni su satima nepomično sedeli i gledali u jednu tačku. Mogli ste samo da im vidite suze koje klize niz lice. Jednu reč niko nije progovorio. U kući je zavladao muk i tuga. Svi su nemi od bola i skrhani. Samo da se dečak oporavi, ovo je ogromna tragedija. Cela ta porodica je divna, takva je bila i Edisa, takav joj je i muž... O njima i njihovoj deci imam samo reči hvale". otkrila je ranije sagovornica.

Ona je dodala da je ova nesreća velika tragedija i za porodicu vozača, jer, kako tvrdi, radi se o uglednoj i časnoj porodici.

Dečaku se bore za život

Na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe izgubile život, dok se trećoj lekari bore za život.

