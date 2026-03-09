AKTUELNO

Hronika

Najnovije informacije o stanju dečaka iz Sjenice koji je ostao bez majke i sestre u stravičnom udesu

Izvor: Telegraf.rs, Foto: RINA/Facebook Printscreen ||

Devetogodišnji dečak Demir K., koji je teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici, trenutno je stabilno i njegovo stanje se iz dana u dan popravlja na Institutu za majku i dete u Beogradu.

Dok se mališan uspešno oporavlja i ide ka potpunom ozdravljenju, Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor do 30 dana A. K. (25), osumnjičenom da je "škodom" pri velikoj brzini na trotoaru usmrtio dečakovu majku i sestru.

Detalji istrage i kobne večeri

Podsećamo, tragedija se dogodila 3. marta oko 21.15 časova, kada je osumnjičeni A. K., upravljajući automobilom neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu, izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario 44-godišnju ženu i njeno dvoje dece.

Grad ispratio majku i ćerku na večni počinak

Dok su iz Beograda stizale prve ohrabrujuće vesti o Demirovom stanju, Sjenica je prošle nedelje bila zavijena u crno tokom sahrane njegove majke i dvanaestogodišnje sestre. Na hiljade građana oprostilo se od nastradalih, čiji su životi ugašeni u trenutku dok su mirno šetali svojim gradom. Ova nezapamćena tragedija ostavila je dubok ožiljak u celom regionu, a jedina nada ostaje potpuni oporavak najmlađeg člana porodice.

Sudski postupak u toku

Osumnjičeni A. K. saslušan je u tužilaštvu, a na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i precizna brzina kretanja vozila u trenutku udara.

Autor: S.M.

#Dečak

#Majka

#Sjenica

#sestra

#stanje

POVEZANE VESTI

Hronika

Tinejdžera iz Beograda tukli i mučili dok mu nije pukla slezina: Najnovije informacije o stanju maloletnika

Društvo

'BEBA JE IZGUBILA SVEST ČIM JE POPILA TEČNOST IZ FLAŠICE' Najnoviji detalji trovanja deteta u vrtiću u Blacu, policija i tužilaštvo rade na slučaju!

Društvo

Najnovije informacije iz Urgentnog centra: Ovo je trenutno stanje povređenih u stravičnom udesu kod Mladenovca

Hronika

DEČAK (9) ŽIVOTNO UGROŽEN NAKON NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU Vozio bicikl, pa ga udario automobil: Vozač i suvozači peške pobegli s lica mesta

Društvo

'JEDNO DETE JE I DALJE U INTENZIVNOJ NEZI, MOLIMO SE ZA TU DECU' Ministar Lončar za Pink o stanju povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog S

Hronika

TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Muškarac povređen u udesu kod Ade Ciganlije, jedna osoba stradala u požaru na Čukarici