Najnovije informacije o stanju dečaka iz Sjenice koji je ostao bez majke i sestre u stravičnom udesu

Devetogodišnji dečak Demir K., koji je teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici, trenutno je stabilno i njegovo stanje se iz dana u dan popravlja na Institutu za majku i dete u Beogradu.

Dok se mališan uspešno oporavlja i ide ka potpunom ozdravljenju, Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor do 30 dana A. K. (25), osumnjičenom da je "škodom" pri velikoj brzini na trotoaru usmrtio dečakovu majku i sestru.

Detalji istrage i kobne večeri

Podsećamo, tragedija se dogodila 3. marta oko 21.15 časova, kada je osumnjičeni A. K., upravljajući automobilom neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu, izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario 44-godišnju ženu i njeno dvoje dece.

Grad ispratio majku i ćerku na večni počinak

Dok su iz Beograda stizale prve ohrabrujuće vesti o Demirovom stanju, Sjenica je prošle nedelje bila zavijena u crno tokom sahrane njegove majke i dvanaestogodišnje sestre. Na hiljade građana oprostilo se od nastradalih, čiji su životi ugašeni u trenutku dok su mirno šetali svojim gradom. Ova nezapamćena tragedija ostavila je dubok ožiljak u celom regionu, a jedina nada ostaje potpuni oporavak najmlađeg člana porodice.

Sudski postupak u toku

Osumnjičeni A. K. saslušan je u tužilaštvu, a na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i precizna brzina kretanja vozila u trenutku udara.

