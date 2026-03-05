DANAS SAHRANA MAJKE (44) I ĆERKE (12)KOJE SU POGINULE U NESREĆI Sjenica zavijena u crno

Zbog ove velike tragedije, u opštini Sjenica proglašena su tri dana žalosti.

Sjenica je zavijena u crno nakon strašne saobraćajne nesreće koja se dogodila u utorak, a u kojoj su život izgubile majka Edisa K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka Lejla.

Njen devetogodišnji sin Demir zadobio je teške povrede i trenutno se nalazi na lečenju u Beogradu, gde se lekari bore za njegov život.

Na društvenim mrežama pojavile su se čitulje Edise i Lejle, a u njima je navedeno kada i gde će biti sahranjene.

„Dženaza polazi dana 05.03.2026. u 12:00 sati od sultan Valide džamije. Pokop će se izvršiti na groblju Baruthana. Dženaza će se klanjati sa podne namaza ispred velike džamije.”

Među ožalošćenima navode se suprug Sead, sin Demir, koji je teško povređen, ćerka Darija i ostali članovi porodice.

Zbog ove velike tragedije, u opštini Sjenica proglašena su tri dana žalosti, potvrđeno je iz lokalne samouprave.

Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je vozač „škode“ A. K. (26), usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad vozilom nakon izlaska iz krivine, sleteo sa kolovoza i na trotoaru silovito udario majku sa dvoje dece. Automobil se potom zaustavio udarcem u banderu i drvo.

Nastradala Edisa K. bila je zaposlena kao policijska službenica u Sjenici, a u trenutku nesreće bila je van službe i kretala se pešice sa svojom decom. Smrt majke i ćerke konstatovana je na licu mesta, dok je teško povređeni dečak hitno transportovan u Opštu bolnicu u Užicu, a zatim na Institut za majku i dete u Beogradu, gde lekari nastavljaju borbu za njegov život.

