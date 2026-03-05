'ZVICER UBISTVA ISPLAĆIVAO KOKAINOM' Lalić na suđenju Belivukovom klanu o Ljepoji, Miloševiću, Kojiću

Srđan Lalić, svedok saradnik u porupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih, izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da su sve što imaju - kuće, stanove, automobile i skupocene satove - zaradili baveći se kriminalom!

"Zaradili su od ubistava, trgovine narkoticima, zanatski su se bavili organizovanim kriminalom", rekao je Lalić danas tokom svedočenja u postupku protiv Belivuka, Miljkovića, njihovih supruga Bojane i Tanje, Belivukove tašte, kao i Filipa Ivanovskog i njegove žene Marije za pranje para.

"Radoje Zvicer ubistva im je isplaćivao uglavnom u kokainu. Ne znam koliko tačno, ali recimo za ubistvo Milana Ljepoje su dobili nekoliko kilograma kokaina, od čega smo braća Budimir i ja trebali da dobijemo i podelimo dva kilograma, tako da su oni sigurno dobili više jer su bili nosioci posla", rekao je Lalić za sudskom govornicom.

Milan Ljepoja, podsetimo, prema optužnici bio je poslednja žrtva klana i namamljen je i ubijen u kući u Ritopeku u decembru 2020. Motiv je navodno bio to što je Zvicer sumnjao da je Ljepoja naručio atentat na njega nekoliko meseci ranije, kada je bio teško ranjen u Kijevu.

Svedok saradnik je danas ponovio i da su vođe, ali i nekoliko drugih pripadnika kriminalne grupe imali stanove u luksuznom kompleksu u Ulici Živka Davidovića, kao i da zna da su do njih došli preko Zvicera, ali da ne može da tvrdi da li su ih plaćali "ili kompenzovali kroz kriminalne radnje".

Na pitanje da li zna da se jedan od stanova vodi na Tanju Miljković, Lalić je kroz osmeh rekao da je i on plaćen od kriminala.

"Čitao sam u medijima da su izjavili da su ga kupili novcem, 200.000 evra ako se dobro sećam, koji su dobili na svadbi. Ma kakvi, Miljković bi se ženio svakog četvrtka i subote da je tako", rekao je Lalić na pitanja o kućama vođa klana na Zvezdari, takozvanoj "maloj Šilerovoj" dao ne iste odgovore, da su sve što imaju zaradili od kriminala.



"U Miljkovićevoj kući u Čačanskoj proveo sam sate, dane, mesece, bili smo nerazdvojni. Ta kuća je kupljena od kriminala, u tu činjenicu sam siguran", rekao je bivši pripadnik klana koji je posla sklapanja sporazuma pristao na kaznu od 18 godina zatvora za svedočenje o svim zločinima kriminalne grupe.

On je danas ponovo, pred Specijalnim sudom Belivuka i Miljkovića optuẓ̌io za nerešena ubistva Miljkovićevih kumova Vlastimira Miloševića i Mirka Kojića, zatim ubistvo dvojice suvlasnika Pink taksija, kao i učešće u drugim zločinima za koje se već vode postupci protiv njih.

"Oni su organizovali otmicu i ubistvo Kojića početkom 2020. Ja sam ga u Radničkoj na parkingu izvukao iz kola, stavio mu lisice, odvukao ga do kombija i predao njima. Miloševiću sam stavio kamere preko puta ulaza i GPS za praćenje pod kola, ali nisam znao da će da bude ubijen", govorio je o nerešenim ubistvima, a kada je branilac Belivuka i Miljkovića počeo da ga ispituje o detaljima sporazuma sa tužilaštvom na osnovu kog je dobio statu, Lalić mu je odgovorio da sa nekim stvarima ima "manje veze nego Lazarević s tri ubistva", zbog čega je sudija morala da reaguje i upozori na ponašanje.

"Sve su stekli od kriminala, nisu imali kako drugačije", ponovio je Lalić više puta, a prvi put od kako svedoči u postupcima Miljković i Belivuk nisu imali pitanja za njega.

Nastavak suđenja zakazan je za 25. mart, kada bi Belivuk i Miljković, kako je najavio njihov branilac, trebalo da iznesu odbranu.

Autor: D.Bošković