DRAMA I HOROR POSLE MEČA! Čovek upucan ispred hale, hitno prebačen u bolnicu! Isplivali detalji jezivog sukoba!

Užasne vesti stigle su iz NBA lige gde je posle meča u kom su San Antonio Sparsi savladali Detroit Pistonse sa 121:106, došlo do incidenta, u kom je ispred hale upucan jedan čovek.

Kako navode tamošnji mediji, upucan je muškarac star 48 godina i to posle rasprave na parkingu sa jednim 47-godišnjakom koji je brzo lišen slobode.

To je potvrdio i šerif okruga Beksar, Havijer Salazar. Sve se dogodilo u 22.04 časova po lokalnom vremenu, a incident se desio posle manjeg sudara na parkingu pored dvorane.

A 48-year-old male was shot in a parking lot at the Frost Bank Center after the #Spurs game against Detroit on Thursday night, Bexar County Sheriff Javier Salazar said.https://t.co/lRK3hkgwqS — Tom Orsborn (@tom_orsborn) 06. март 2026.

- Pojedini očevici snimili su njegove tablice, kako ne bi mogao da pobegne sa mesta zločina. Čovek koji je upucan je pokušao da dođe do vozila napadača, kada je nastala svađa, a onda je napadač dva puta pucao na njega iz vozila - rekao je šerif Salazar.

Nesrećni čovek dva puta je pogođen u gornji deo tela i hitno je prebačen u bolnicu, a srećom - preživeo je napad.

Dalja istraga će utvrditi odakle napadaču oružje.

