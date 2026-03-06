BUDŽET SRBIJE OŠTEĆEN ZA VIŠE OD 60 MILIONA! Velika policijska akcija širom zemlje: Izvršeni pretresi na 53 lokacije, pogledajte šta je sve zaplenjeno (FOTO)

U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na teritoriji Srbije podnete su 52 krivične prijave protiv 57 osumnjičenih zbog 60 krivičnih dela iz oblasti sive ekonomije. Oštećenje budžeta procenjeno je na oko 60 miliona dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima dvadeset policijskih uprava, na teritoriji Republike Srbije, sproveli su pojačanu akciju koja je trajala ukupno pet dana i tom prilikom podnete su 52 krivične prijave protiv 57 osumnjičenih lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 60 krivičnih dela, dok je prema četiri lica primenjena mera zadržavanja do 48 časova, nakon čega su oni privedeni nadležnim tužilaštvima.

Policija je tokom ove akcije izvršila pretresanje stana i drugih prostorija na ukupno 53 lokacije, u kojima je pronađena akcizna roba - duvan, cigarete, alkohol, naftni derivati i kafa, bez izdatih dozvola nadležnih organa, dokaza o poreklu, kao i bez akciznih markica koje su zakonom predviđene.

Navedenom akcijom, otkrivena su krivična dela iz oblasti sive ekonomije kojom prilikom je oštećen budžet Republike Srbije za ukupan iznos od oko 60.000.000 dinara.

Autor: Iva Besarabić