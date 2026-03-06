AKTUELNO

Hronika

BUDŽET SRBIJE OŠTEĆEN ZA VIŠE OD 60 MILIONA! Velika policijska akcija širom zemlje: Izvršeni pretresi na 53 lokacije, pogledajte šta je sve zaplenjeno (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: MUP Srbije ||

U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na teritoriji Srbije podnete su 52 krivične prijave protiv 57 osumnjičenih zbog 60 krivičnih dela iz oblasti sive ekonomije. Oštećenje budžeta procenjeno je na oko 60 miliona dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima dvadeset policijskih uprava, na teritoriji Republike Srbije, sproveli su pojačanu akciju koja je trajala ukupno pet dana i tom prilikom podnete su 52 krivične prijave protiv 57 osumnjičenih lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 60 krivičnih dela, dok je prema četiri lica primenjena mera zadržavanja do 48 časova, nakon čega su oni privedeni nadležnim tužilaštvima.

Policija je tokom ove akcije izvršila pretresanje stana i drugih prostorija na ukupno 53 lokacije, u kojima je pronađena akcizna roba - duvan, cigarete, alkohol, naftni derivati i kafa, bez izdatih dozvola nadležnih organa, dokaza o poreklu, kao i bez akciznih markica koje su zakonom predviđene.

Navedenom akcijom, otkrivena su krivična dela iz oblasti sive ekonomije kojom prilikom je oštećen budžet Republike Srbije za ukupan iznos od oko 60.000.000 dinara.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

VELIKA AKCIJA MUP-a: Jedna osoba UHAPŠENA, PROTIV 104 PODNETE KRIVIČNE PRIJAVE! Oštetili budžet za više od 246 MILIONA

Hronika

VELIKA AKCIJA MUP-A ŠIROM SRBIJE: Raskrinkani šverceri, u stanovima i kolima krili robu od 6 miliona – od lažnih parfema do lekova za estetsku hirurgi

Svet

Policijska akcija u Italiji: Velika operacija protiv droge u nekoliko gradova, 384 hapšenja

Hronika

VELIKA AKCIJA POLICIJE U KRUŠEVCU: Među osmoro uhapšenih i bivši pomoćnik predsednika opštine Brus, evo za šta se sumnjiči

Hronika

PINK.RS SAZNAJE: U TOKU VELIKA AKCIJA POLICIJE 'AKCIZA'! Pretresi na više od 84 lokacije širom zemlje!

Hronika

VELIKA AKCIJA POLICIJE I TUŽILAŠTVA: Uhapšeno 25 osoba zbog poreskih prevara i pranja novca OŠTETILI BUDŽET ZA 18,5 MILIONA DINARA