SAOBRAĆAJCI U MLADENOVCU ZAUSTAVILI SUMNJIV AUTO, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Vozač nije vezao pojas, niti registrovao kola...hitno isključen iz saobraćaja

Pripadnici Uprave saobraćajne policije danas oko 15 časova u Mladenovcu su zaustavili tridesetogodišnjeg M.D. koji nije koristio sigurnosni pojas i koji je na mestu suvozača prevozio dvoje dece, starosti deset i tri godine.

Daljom kontrolom, utvrđeno je da je za vozilo marke „reno” kojim je on upravljao istekao rok važenja registracione nalepnice više od 30 dana, zbog čega je vozilo isključeno iz saobraćaja.

Takođe, vozač nije imao da pokaže na uvid vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i ličnu kartu.

Učinilac prekršaja isključen je iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i prekršajni nalozi zbog nenošenja vozačke dozvole, saobraćajne dozvole i lične karte.

