U dve saobraćajne nezgode u Beogradu petoro lakše povređenih

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno, među kojima je i dvoje dece, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, jedno povređeno dete ekipa hitne pomoći je prevezla u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a drugo je zbrinuto na licu mesta.

Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 116 intervencija, od kojih je 21 bila na javnom mestu.

Najviše poziva bilo je zbog bola u grudima i visokog krvnog pritiska.

