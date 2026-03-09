U dve saobraćajne nezgode u Beogradu petoro lakše povređenih

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno, među kojima je i dvoje dece, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.
Kako je saopšteno, jedno povređeno dete ekipa hitne pomoći je prevezla u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a drugo je zbrinuto na licu mesta.
Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 116 intervencija, od kojih je 21 bila na javnom mestu.
Najviše poziva bilo je zbog bola u grudima i visokog krvnog pritiska.
Autor: S.M.