Poznat uzrok požara u porodilištu u Čačku: Bebe odmah evakuisane, OVO su najnoviji detalji

Nakon što je požar izbio na odeljenju ginekologije i porodilista u Opštoj bolnici u Čačku, oglasila se i uprava ove zdravstvene ustanove.

- Oko 14 sati došlo je do samozapaljenja bojlera u Odeljenju OB Čačak. Ordinrajuća sestra je videvši dim iz bojlera odmah požar ugasila PP aparatom. Zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih nije došlo do ugrožavanja zdravlja pacijenata i zaposlenih - potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Dodaju da u roku od nekoliko minuta na lice mesta je dosla prethodno pozvana vatrogasna ekipa koja konstatovala da nije potrebna njihova intervencija, osim uklanjanja zaostalog dima i pregleda prostorija.

O događaju je obaveštena PU Čačak.

