POSLE 4 GODINE SKRIVANJA Najbližeg saradnika Radoja Zvicera ODALA SUPRUGA: Evo kako je uhvaćen

Kotoranin Krsto Maroš (47), visokorangirani član kavačkog klana, uhapšen je u oktobru 2025. godine u Malagi nakon što su istražitelji došli do njega preko njegove supruge. Od tada se on nalazi u pritvoru, a sada je Nacionalni sud u Španiji je odobrio njegovo izručenje Crnoj Gori koja ga potražuje zbog ubistva.

Prema operativnim saznanjima, uloga Maroša u kavačkom klanu bila je da uklanja tela nakon ubistva koja počini ta kriminalna grupa, kao i da čisti mesto zločina.

Vlasti Crne Gore izdale su za njim međunarodnu poternicu 2020.godine i prvi tragovi su ukazivali da se krije u Barseloni pod lažnim imenom.

Verovalo se da tamo ima pomoć drugih članova ovog kriminalnog klana koji su se takođe tamo skrivali - od automobila za kretanje, do stanova za boravak i falsifikovanih dokumenata.

Potraga za njim je trajala sve vreme, međutim, od njega nije bilo ni traga ni glasa.

Odalo ga putovanje supruge

Međutim, crnogorski članovi Evropske mreže timova za aktivno traganje za beguncima (ENFAST) prijavili su da Maroševa supruga planira put iz Hrvatske za Marsej.

Tada se pojavila mogućnost da će se sresti u Francuskoj ili u Španiji zbog čega je formiran zajednički tim istražitelja iz četiri zemlje: Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Španije.

Utvrđeno je da je putovala iz Crne Gore do Hrvatske, a zatim avionom do Marseja.

Zatim, istražitelji su pratili vozilo kojim se dovezla do Barselone gde je provela noć. Sledećeg dana, ukrcala se na voz za Malagu.

Tamo, nakon skoro 2.000 kilometra putovanja, ušla je u taksi vozilo i vozila se po gradu za šta istražitelji veruju da je bila mera bezbednosti. U jednom trenutku, našla se sa muškarcem koji je odgovarao karakteristikama begunca, kao što su istražitelji i sumnjali.

Nakon neophodnih provera i potvrde da je reč o beguncu, formiran je operativni tim i izvršeno je hapšenje.

"Plašim se mučenja i zlostavljanja"

Nacionalni sud u Španiji je odobrio izručenje Maroša uprkos njegovom izlaganju da ne želi da bude izručen.

Kako su preneli španski mediji, on je rekao da nije kriv za delo zbog kojeg ga potražuju crnogorske vlasti. Tvrdio je da se plaši mučenja i lošeg postupanja ukoliko bude izručen.

Tvrdi da zna za slučajeve zlostavljanja i mučenja u zatvorima, te da je i sam bio izložen lošem postupanju i pritiscima da da iskaz.

Međutim, sudsko veće je zaključilo da ne postoje konkretni i potvrđeni pokazatelji individualnog rizika koji bi opravdali odbijanje izručenja, smatrajući da "njegove tvrdnje nisu potkrepljene dovoljnim dokazima", objavio je "malahahoy.es".

Optužen u slučaju četiri ubistva

Crnogorske vlasti Maroša potražuju jer se nalazi među 14 optuženih za ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića.

Takođe, jedan je od 31 osobe koje su optužene da su direktno ili na neki drugi način bile uključene u ubistva Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Nikola Stanišić ubijen dok se molio

Kako su pisali crnogorski mediji, za otmicu i ubistvo Stanišića, terete se Radoje Zvicer, Dragan Knežević, Miloš Radonjić, Srđan Jurišević, Radoje Živković, Zdravko Perunović, Milan Vujotić, Aleksandar Dragićević, Milan Knežević, Darko Prelević, Krsto Maroš, Vladimir Vučković i Zoran Kažić.

Prema optužnici, a kako su pisali mediji, Stanišića su 1. avgusta 2020.godine, oko 16 časova, oteli Vučković, Jurišević i Radonjić i to nakon što im je Kažić javio da je Stanišić izašao iz svoje kuće i da se kreće putnim pravcem Kotor-Trojica-Vrmac.

Oni su presreli Stanišića, kako se sumnja, dok se kretao motorom i navodno, kako bi ga oborili, zadali su mu najmanje jedan udarac metalnom šipkom u predelu glave. Zatim su ga, kako se sumnja, vezali kanapom, zadali mu više udaraca o glavi i telu. Smestili su ga potom u vozilo i krenuli ka Njegušima, dok su ga mučili i udarali nogama u glavu.

Stanišića su mučili u noći između 1. i 2. avgusta, a svemu je prisustvovao i Zvicerova desna ruka - Slobodan Kašćelan.

Navodno, skidali su ga golog i udarali kako bi od njega saznali za koga radi, gde su štekovi i oružje pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa, nakon čega su tokom noći 2. i 3. avgusta Stanišiću rekli da će ga ubiti, te su mu dozvolili da se pomoli, i u trenutku dok se molio, u njega su ispalili više hitaca.

Navodno, Slobodan Kašćelan sumnjao je da ga Nikola Stanišić prati, zbog čega je i tražio likvidaciju tog Podgoričanina, proizilazi iz spisa koje su crnogorskim istražiteljima dostavile kolege iz Europola.

Ubistvo Hadžića, Spahića i Radulovića

U ovom predmetu je podignuta optužnica koja obuhvata: Radoja Zvicera, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Dragana Kneževića, Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Ratka Živkovića, Nebojše Jankovića, Stevana Kraljevića, Slobodana Kašćelana, Nenada Kaluđerovića, Darka Prelevića, Davora Perovića, Blagoja Gašića, Dejana Gašića, Nikše Perovića, Miloša Radonjića, Vladimira Vučkovića, Petra Đurovića, Rada Garovića, Mersudina Čolakovića, Marka Kilibarde, Aleksandra Paunovića, Nikole Spasojevića, Radovana Mujovića, Milana Kneževića, Aleksandra Dragićevića, Zorana Kažića, Aleksandara Ljumovića, Borka Bešovića i Bojana Bešovića.

Prema navodima SDT-a, Zvicer je između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. naredio pripadnicima svoje kriminalne grupe da otmu i ubiju članove škaljarskog klana.

Tada su ubijeni Mile Radulović i Damir Hodžić, za koje se sumnja da su znali gde je prethodno ubijeni Kožar Alan sakrivao novac i drogu.

Tužilaštvo navodi da je Nikola Spasojević bio zadužen za obezbeđivanje benzina, lopata, krampova, vila i drugog alata za uništavanje i skrivanje tela ubijenih.

Neposredni izvršioci podeljeni su u dve grupe: jednu su činili Veljko Belivuk, Marko Miljković i Nebojša Janković, poznati po nadimcima Soprano, Kratos i Hel; drugu grupu su činili za sada neidentifikovani pripadnici iz Srbije, poznati po nadimcima Kortez, Rosi i Dom.

Obe grupe su iz Beograda krenule prema Crnoj Gori, a Slobodan Kašćelan je angažovan da im obezbedi ulazak u zemlju mimo zvaničnih graničnih prelaza.

On je stupio u kontakt sa Mersudinom Čalakovićem, poznatim po nadimku Zgode, koji je u predviđeno vreme na granici kod restorana “Ibarski biser” u Tutinu preuzeo obe grupe izvršilaca.

Autor: S.M.