Priveden vozač automobila u koji se zakucao brat Darka Lazića: Policijskijm kolima odvezen na salušanje

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: MUP Srbije ||

V. K. (62), vozač "citroena" u koji se motorom zakucao Dragan Lazić, priveden je na saslušanje.

V. K. je, kako mediji prenose od Doma zdravlja u Vladimircima policijskim kolima odvezen dalje.

Njemu je prethodno izvađena krv, kako procedura i nalaže.

U "citroenu" je bila i suvozač M. K. (60) koja je hitno prebačena u bolnicu u Šapcu.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V. K. (62), vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

Dragan je preminuo na licu mesta.

Autor: S.M.

