MILJKOVIĆ TRAŽI DA GA OPTUŽE ZA JOŠ JEDNO UBISTVO: Bolje mi je na suđenju nego u ćeliji! (FOTO)

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovom kriminalnom klanu nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu iznošenjem primedbi u vezi sa dokazima koji se tiču ubistva Zdravka Radojevića, a koji su izvedeni na suđenju održanom u ponedeljak.

Marko Miljković je, između ostalog, na suđenju tražio da bude optužen i za ubistvo Aleksandra Gligorijevića ukoliko tužilaštvo veruje trojici okrivljenih saradnika.



On je sudskom veću dostavio pismo za koje je zatražio da bude poslato sudiji Apelacionig suda Marku Jociću.

Miljković je i sam rekao na prethodnim suđenjima da svakodnevno šalje pisma tužiocima i najavio je da će od sutra da piše direktno vrhovnom tužiocu Zagorki Dolovac. Kako je naveo prethodnog puta, nastaviće da šalje pisma tužiocima kao i zahteve za izuzeće svaki dan, sve dok ne bude omogućeno da u sudu bude pregledan snimak sa uviđaja u kući u Ritopeku, kao i dok ne dobiju imena službenih lica čiji je DNK tamo pronađen.

- Da li možete da mi vratite moje zahteve za izuzeće koje niste poslali da se o njima odluči? Rekli ste da nisu prosleđeni jer se ponavljaju a moram da kažem da ja nikada ranije nisam poslao da tražim da budem optužen i za likvidaciju Aleksandra Gligorijevića, a nisam optužen. Svedoci saradnici kažu da sam bio i tamo, a tužilac me ne optužuje. Samo mi vi to vratite pa ću ja dalje da pišem - rekao je Miljković za sudskom govornicom, tvrdeći da mu nije namera da odugovlači postupak, i dodao:

- Ja volim da dolazim na suđenja i da učestvujem u ovom postupku. Više to volim nego da sedim u sobi - rekao je Miljković.

On je u pritvoru od 4. februara 2021.

Gligorijević je, podsetimo, jedna od žrtava klana prema optužnici. Navodno, bio je Belivukov prijatelj sve dok Belivuk nije posumnjao da ga namešta suprotnom klanu.

Optuženi su danas pred sudom osporili dokaze sa Skaja vezano za ubistvo Zdravka Radojevića tvrdeći da su njegove fotografije fotošopirane, a da su poruke "nalepljene i prerađene".

- Ne poznajem Zdravka Radojevića, ali na slikama su tri različite osobe - rekao je Belivuk.

Da Radojević nije na slikama izjavio je i njegov kum, optuženi Marko Budimir.

Inače, u sudnici su i bili i svedoci saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević.

- Na slikama je Zdravko Radojević. On je koristio Skaj sa nadimkom "Kaniđa", bio sam prisutan u kući kada su načinjene fotografije na kojima sedi i puni pištolj da bi se namestila lažna pucnjava na Marka Budimira. Posle je prenet u klanicu, u skrivenu prostoriju i tu su nastale slike kada je na zelenom najlonu - rekao je bivši pripadnik klana koji je odlučio da se nagodi s tužilaštvom, Srđan Lalić.

Autor: D.Bošković