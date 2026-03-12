AKTUELNO

Domaći

MUP SE OGLASIO O NESREĆI BRATA DARKA LAZIĆA: Poznati detalji tragediјe kod Šapca, uhapšen vozač (62)

Izvor: Blic.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su V. K. (1964) iz Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On je, kako se sumnja, juče oko 17 časova, u mestu Belotić, opština Vladimirci, upravljajući „sitroenom“, prilikom skretanja na sporedni put, presekao put tridesetdvogodišnjem vozaču motocikla (Draganu Laziću) koji se kretao iz suprotnog smera, nakon čega je došlo do saobraćajne nesreće.

Novi detalje tragične nesreće u kojoj je stradao brat Darka Lazića: Ovako je došlo do sudara, Dragan nije imao odgovarajuću vozačku!

Od zadobijenih povreda vozač motocikla Dragan Lazić je preminuo na putu do bolnice.

Po nalogu tužilaštva, V. K. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Autor: A.A.

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

#MUP

#Nesreća

#Šabac

