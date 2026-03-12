AKTUELNO

Hronika

IZBO DVE KOMŠINICE, PA JEDNU HTEO ŽIVU DA ZAPALI: Komšije otkrile detalje JEZIVOG napada u Odžacima - Ovo je bio MOTIV?!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Tanjug/Sava Radovanović ||

Žitelji Odžaka kažu da su uznemireni i potreseni zbog dvostrukog pokušaja ubistva koji se u sredu dogodio u njhovom kraju. Kako kažu, motiv sumanutog napada na dve starije žene mogli bi biti finansijki problemi u koje je zapao osumnjičeni Slobodan K. (71).

- On je fakultetski obrazovan čovek, pavnik je. Ne znamo šta mu je bilo da tako pomahita i da napadne stariju ženu tako... Umalo da je ubije, a očigledno je da je imao nameru jer je on otišao kući po benzin i onda se vratio i desilo se šta se desilo. Hteo je živu da je spali - pričaju komšije.

pročitajte još

Detalji horora u Odžacima: Izbo dve žene zbog novca, pa pozajmio upaljač da jednu ŽIVU ZAPALI!

Podsetimo, sumnja se da je Slobodan K. juče nožem izbo Dravku G. (83) i Ankicu M. (70).

- On je juče biciklom došao kod Zdravke i valjda joj je tražio neke pare, dal oni imaju neke nesuglasice oko neke zemlje koju dele ili tako nešto, nemojte me držati za reč. Uglavnom ona mu je dala nešto i on je otišao, ali se ubrzo vratio i tražio je još para. Ona nije imala i on ju je u njenoj rođenoj kući napao. Izbo je nožem, a onda je uspela da pobegne ispred. Vikala je da zovemo policiju. Utom je izašla komšinica Ankica M., koja živi maltene vrata u vrata sa Zdravkom. Ankica je htela da joj pomogne, ali je Slobodan tada i nju izbo - pričaju sagovornici i dodaju da su scene bile užasne.

- Imao je nameru da ubije Zdravku, jer je sa sobom poneo flašu benzina i ispolivoa je. Malo je falilo da je zapali, nego sreća da je naišao komšinicin sin i izbio mu je upaljač iz ruke i bio je tu s njim dok nije došla policija - kaže komšija i dodaje:

- Ankica je kolateralna šteta u ovoj priči, htela je da pomogne nesrećnoj Zdravki i umalo da izgubi glavu. Stvarno ne znamo šta mu je bilo da tako brutalno nasrne na baku, nemoćnu ženu.

Komšije kažu da ih je dodatno uznemirilo i to što su se u trenutku napada u dvorištu zatekla i deca.

- Ovo je zajedničko dvorište i jedna komšinica je bila s unukom. Kada je krenulo to krvoproliće uletela je u kuću s detetom i zaključala se, jer ko zna šta pomračenom umu može pasti na pamet - ističu sagovornici.

Povređene žene su kolima Hitne pomoći prevezene u somborsku bolnicu i njihovo zdravstveno stanje je stabilno.

- Jedna žena je na Odeljnenju hirurgije, a druga je na ortopediji. Trenutno su stabilne - kaže izvor.

Osumnjičenom Slobodanu K. određeno je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Somboru. Na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

Detalji horora u Odžacima: Izbo dve žene zbog novca, pa pozajmio upaljač da jednu ŽIVU ZAPALI!

Hronika

Ranjen zbog devojke?! Komšije otkrile mogući motiv pucnjave u Mirijevu!

Hronika

HOROR U ODŽACIMA! Muškarac (71) izbo dve žene: Jednu polio benzinom!

Hronika

OVO JE MESTO KRVAVOG PIRA KOD BABUŠNICE! KOMŠIJE OTKRILE MOTIV JEZIVOG MASAKRA! Bio je problematičan, posle ovoga je potegao pištolj! (FOTO)

Hronika

OVO JE MIROSLAV KOJI JE POGINUO KOD PANČEVA! Komšije otkrile potresne detalje tragedije: Krenuo kod brata, pa STRADAO na oko 200 metara od kuće!

Region

DVE SESTRE PRONAĐENE MRTVE U SNEGU U BIJELOM POLJU: Razlog je pretužan