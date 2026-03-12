Detalji horora u Odžacima: Izbo dve žene zbog novca, pa pozajmio upaljač da jednu ŽIVU ZAPALI!

Jeziv napad nožem dogodio se juče u jednom dvorištu u Odžacima, kada je Slobodan K. (71) nožem napao dve žene, starosti 70 i 83 godine, teško ih povredivši, dok je jednu od njih polio benzinom u nameri da je zapali.

Komšije napadnutih žena ispričale su kako su u poslednjem trenutku uspeli da spasu svoje komšinice Zdravku G. i Ankicu M. Prema njihovim rečima, napadač je prethodno došao kod Zdravke tražeći pozajmicu, a nakon što mu je dala novac otišao je, ali se ubrzo vratio.

- Slobodan je juče došao kod Zdravke i tražio je da mu pozajmi novac. Žena mu je dala, a on je otišao. Biciklom je došao. Evo još tu stoji njegov bicikl, a vide se i tragovi krvi po pločniku - ispričale su uznemirene komšije i očevici jučerašnjeg pokušaja ubistva.

Kako tvrde komšije, kada mu nesrećna žena nije dala dodatni novac, napao ju je nožem, a Ankica M, koja živi u neposrednoj blizini, pokušala je da odbrani komšinicu pri čemu je i ona povređena.

Napadač je potom, uz pomoć benzina, pokušao da zapali Zdravku, ali su komšije u poslednjem trenutku sprečile tragediju.

- Ma strašno! Onda je izbo i Ankicu, pa dograbio neki benzin i ispolivao je Zdravku. Kod sebe nije imao upaljač i uleteo je kod jednog komšije i tražio da mu da. Čovek mu je dao, nije znao o čemu se radi... On se onda vratio do Zdravke i nameravao je da kresne upaljač, ali je u poslednjem trenutku izleteo još jedan komšija i izbio mu je upaljač iz ruke - ispričale su kompije za medije.

Iz Policijske uprave Sombor saopšteno je da je osumnjičeni uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Žrtve su prevezene u Opštu bolnicu u Somboru, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

