PRONAĐENO 180 BILJAKA I 12 KILOGRAMA MARIHUANE! Velika akcija policije u Subotici, uhapšene dve osobe

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv droga, UKP, u saradnji sa Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Policijskom upravom u Subotici, u složenoj akciji otkrivanja i deaktiviranja ilegalne laboratorije za proizvodnju opojne droge marihuane, uhapsili su dve osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Uhapšeni su P. I. (1982) i P. D. (1980), kod kojih je pretresom stana i drugih prostorija koji osumnjičeni koriste, policija pronašla dve ilegalne sofisticirane laboratorije za proizvodnju kanabisa u veštačkim uslovima, sa ukupno 180 biljaka, kao i oko 12 kilograma osušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Autor: S.M.

