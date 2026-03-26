POKUŠAO DA PREĐE GRANICU SA 94 PAKETA DROGE: Uhapšen muškarac iz Ivanjice (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga i Uprave granične policije, u saradnji sa službenicima Uprave carina, uhapsili su D. A. (1995) iz Ivanjice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom ulaska u Republiku Srbiju, na Graničnom prelazu Šid, kontrolom teretnog motornog vozila „volvo“ sa priključnim vozilom, kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je 94 paketa sa materijom za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko 90 kilograma.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Autor: Marija Radić