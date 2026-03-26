AKTUELNO

Hronika

POKUŠAO DA PREĐE GRANICU SA 94 PAKETA DROGE: Uhapšen muškarac iz Ivanjice (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Republike Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga i Uprave granične policije, u saradnji sa službenicima Uprave carina, uhapsili su D. A. (1995) iz Ivanjice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom ulaska u Republiku Srbiju, na Graničnom prelazu Šid, kontrolom teretnog motornog vozila „volvo“ sa priključnim vozilom, kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je 94 paketa sa materijom za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko 90 kilograma.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Autor: Marija Radić

#Droga

#Hapšenje

#Ivanjica

#MUP Republike Srbije

#Šid

POVEZANE VESTI

Hronika

Turski državljanin UHAPŠEN na graničnom prelazu Horgoš sa 7 KILOGRAMA DROGE: Nećete verovati gde ju je sakrio

Hronika

'PAO' NA GRANIČNOM PRELAZU 'ŠID' : Uhapšen muškarac, u tovarnom delu kamiona pronađeno 43 kg marihuane

Hronika

UHAPŠEN BUGARSKI DRŽAVLJANIN KOD SMEDEREVA: Kod njega pronađeno više vrsta narkotika (FOTO)

Hronika

ZAPLENJENO 17 KILOGRAMA MARIHUANE Akcija na Batrovcima: Uhapšen muškarac, a evo gde je krio 32 paketa droge

Hronika

Ogromna zaplena droge u Beogradu: Pronađeno 77 kilograma marihuane i heroina, uhapšene dve osobe

Hronika

Beograđanin uhapšen zbog droge: Policija mu u stanu pronašla OVE vrste narkotika