POHAPŠENI POLICAJCI U BEOGRADU: Sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem! Petorici stavljene lisice na ruke

U Beogradu uhapšeni policajci zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem. Sumnja se da su omogućavali ulazak stranim državljanima.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su policijske službenike V. P. (53) i S. G. (46), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja i trgovina uticajem.

Uhapšeni su i N. B. (48), S. Đ. (51) i J. M. (22), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovina uticajem.

Sumnja se da su V. P. i S. G., kao zaposleni u Stanici granične policije Beograd, u dužem vremenskom periodu, bez prethodno izvršenih provera o ispunjenosti uslova za ulazak u zemlju omogućavali siguran ulazak u Republiku Srbiju stranim državljanima koji spadaju u rizičnu grupu, a poseduju kiparske boravišne dozvole, kako im se ne bi odbio ulazak u skladu sa Zakonom o strancima, a kako bi nakon ulaska, oni nastavili put ka drugim evropskim državama.

Takođe, sumnja se da su zajedno sa N. B., S. Đ. i J. M., pored sigurnog ulaska u Srbiju, omogućavali prevoz i smeštaj tim stranim državljanima, uz novčanu naknadu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković