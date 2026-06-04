Saslušani policajci osumnjičeni za zloupotrebu položaja: Oglasilo se tužilaštvo, predložen pritvor za Milićevog saradnika

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su policijski službenici PU za grad Beograd B. M. (41) i N. K. (36) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Osumnjičeni su na saslušanju izneli svoje odbrane. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak da B.M. odredi pritvor.

Postoje osnovi sumnje da su oni postupili suprotno zakonima i internim aktima Ministarstva unutrašnjih poslova kojima se uređuju bezbednosne provere, kao i suprotno odredbama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije pa su na taj način omogućili jednom građaninu ponovnu nabavku više komada vatrenog oružja, kao i odobrenje za ponovno izdavanje kolekcionarske dozvole, a koje mu u prethodnom periodu nisu odobrene zbog postojanja bezbednosnih smetnji.

Autor: Marija Radić