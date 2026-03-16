UKRAO SANITETSKO VOZILO, PA SLETEO SA PUTA Haos u Vranju, uhapšen osumnjičeni

U Vranju je sinoć oko 22.20 časova Policijskoj upravi u Vranju prijavljeno da je ukradeno sanitetsko vozilo Hitne pomoći.

Vozilo je ubrzo pronađeno, kao i osumnjičeni za korišćenje tog vozila, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Vranju.

O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju i rad na rasvetljavanju svih detalja ovog događaja je u toku.

Osumnjičena osoba sletela s puta

Nepoznata osoba je vozila ukradeno vozilo i usled neprilagođene brzine, u blizini sela Gramađe kod Vladičinog Hana, sletela s puta i napustila ukradeno vozilo.

