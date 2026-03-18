RAZVALILI VRATA, PA IH BACILI LICEM NA POD! Pogledajte snimak filmskog hapšenja ubica Živka Bakića: Nisu stigli ni da se probude! (VIDEO)

Pripadnici MUP-a (SBPOK i UKP), u saradnji sa BIA i Tužilaštvom za organizovani kriminal, sproveli su munjevitu akciju u kojoj su uhapšeni A. N. (26) i N. K. (32).

Oni se sumnjiče da su članovi organizovane kriminalne grupe koja stoji iza najtežih krivičnih dela, uključujući i svirepa ubistva.

KRVAVI TRAG OD BEOGRADA DO POŽAREVCA

Operativni podaci ukazuju na to da je ova grupa, čiji se organizatori i dalje kriju, sejala smrt od oktobra prošle godine do januara 2026. Terete se za:

- Teško ubistvo Živka Bakića

- Likvidaciju Milana Stokovića u Požarevcu

- Trgovinu heroinom i držanje arsenala oružja

PRETRES U BEOGRADU I SURDULICI: PRONAĐEN HEROIN

Specijalci su tokom pretresa objekata u Beogradu i Surdulici pronašli oko pola kilograma heroina i vagice za precizno merenje. Prilikom same akcije hapšenja, policija je razvalila vrata objekata i osumnjičene zatekla na spavanju, ne ostavljajući im prostora za otpor.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Potraga za ostalim članovima grupe se nastavlja.

#BIA

#Beograd

#Hapšenje

#Heroin

#MUP

#Organizovani kriminal

#Surdulica

#Ubistvo

#policijska akcija.

