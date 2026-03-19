AKTUELNO

Hronika

DOŠAO ČOVEKU U DVORIŠTE I SLOMIO MU LOBANJU: Muškaracu (61) se lekari bore za život, nasilnik u pritvoru!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

R. M_ (61) smešten je u bolnicu, dok je B. T. (41) određen jednomesečni pritvor

Muškarac R. M. (61) iz okoline Niša zadobio je teške povrede u tuči, a zbog sumnje da ga je pretukao uhapšen je B. T. (41).

Drama se dogodila 12. marta u jednom selu kod Niša kada je osumnjičeni došao u dvorište žrtve.

- B. T. je došao kod R. M. i napao ga je. Šta je bio motiv još uvek nije sasvim utvrđeno. R. M. je zadobio teške povrede i prevezen je u bolnicu. Lekari su mu konstatovali povrede glave, odnosno prelom lobanje, kao i druge povrede unutrašnjih organa - kaže izvor.

Osumnjičeni je nakon brutalnog prebijanja zadržan u pritvoru do 30 dana, a dalja istraga je u toku.

Autor: D.Bošković

#Nasilje

#Pritvor

#dvoriste

#Čovek

