PREREZAO MU GRKLJAN, PA TELO BACIO U TISU? Novi detalji užas u okolini Zrenjanina: Sin mu pomogao da se reši leša?

M. L. (64) iz okoline Zrenjanina uhapšen je zbog sumnje da je ubio I. V. (35), a kako se nezvanično saznaje, učinio je to na brutalan način prerezavši mu grkljan.

Policija je, takođe, uhapsila i njegovog sina M. L. (38), koji se sumnjiči za krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja.

Kako je saopšteno iz MUP, postoji sumnja da je stariji osumnjičeni početkom januara ove godine usmrtio muškarca čije je telo pronađeno 12. marta u reci Tisa, a drugi osumnjičeni tereti se da mu je pomogao da ukloni i sakrije tragove, kao i da se reši tela.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu.

Podsetimo, I. V. je nestao 3. januara, oko pola sata nakon ponoći, kada je izašao iz kafane u Aradac, gde je i živeo, nakon čega mu se gubi svaki trag. Njegovo telo primećeno je 12. marta oko 14 časova, kako pluta na oko dva kilometra od Žabaljskog mosta, levo od Marine.

"Možemo zvanično da potvrdimo da je oko 14 časova primećeno beživotno telo u Tisi. Policija i vatrogasci su izašli na lice mesta, telo je izvučeno iz vode i biće upućeno na obdukciju", rečeno je tada iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

U danima potrage, majka I.V. Lila ispričala je poslednje što je čula o svom sinu.

"Bio je sa četvoricom prijatelja. Oni su svi otišli pre njega iz kafane. Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu", ispričala je Lila.

Prema njenim rečima, pokušavali su da ga kontaktiraju i telefonom, ali, mobilni mu je bio isključen još od nestanka.

"Naravno da smo pokušavali da ga zovemo. Međutim, Ivanov telefon je od te noći nestanka ugašen. Mi smo slali molbu policiji da objavi nestanak. U međuvremenu smo se čuli sa svim ljudima koji su sa Ivanom bili u kafani, ali niko ništa ne zna", ispričala je tada.

