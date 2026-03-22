IZBOLI GA, UMOTALI U ĆEBE I BACILI U TISU! Detalji brutalnog ubistva muškarca koji se dva meseca vodio kao nestao

Telo I. V. (36) pronađeno je u reci, a za ubistvo je osumnjičeni su M. L. (64) i njegov sin M. L. (38) za pomaganje.

Zastrašujuće! Otac i sin M. L. (64) i M. L. (38) iz okoline Zrenjanina, uhapšeni su zbog sumnje da su usmrtili I. V. (36), u mestu Aradac, za kojim se tragalo od 3. januara, a čije je telo pronađeno 12. marta u reci Tisi! Sumnja se da su izbodenu žrtvu zavili u ćebe, stavili je auto, a zatim odvezli do reke gde su je bacili!

Nesrećni I. V. misteriozno je nestao nakon Nove godine i dugo se tragalo za njim. Posle više od dva meseca njegovo telo je izvučeno iz reke i sumnjalo se da je reč o utapanju. Međutim, nova saznanja šokirala su celu Srbiju.

Kako je saopštio MUP, lisice su stavljene osumnjičenima, jer se sumnja da je otac direktni izvršilac, dok je sin izvršio krivično delo sprečavanja i ometanja dokazivanja!

- I. V. je izboden nožem na više mesta na telu, a zatim su ga otac i sin, kako se sumnja, umotali mrtvog i krvavog u ćebe, pa ga strpali u auto. Odvezli su se do Tise, a zatim, kako se sumnja, telo sa sve ćebetom izvukli i bacili u reku. Zajedno sa telom, bačen je i njegov telefon, kao i nož kojim je počinjen stravičan zločin - navodi izvor blizak istrazi i dodaje da preliminarnei rezultati obdukcije pokazuju da je Ivanova smrt usledila zbog krvarenja:

- Od silinih uboda iskrvario je nasmrt. Ima rane na stomaku grudima i kod nadlaktice leve. Silovito je ubadan - ubod jedan za drugim. Smrt je brzo nastupila - kaže sagovornik.

Nakon pronalaska tela 12. marta usledio je najteži trenutak za porodicu.

- Bila sam na prepoznavanju 13. marta - bilo je užasno, moj sin je imao povrede po telu. Nikome nikada ništa loše nije ni pomislio, a kamoli uradio. Pitamo se zašto su mu to uradili. Iza Ivana je ostalo dete od godinu dana. Moj sin je jednom mesečno odlazio u tu kafanu, a ja poslednji put nisam ni znala gde je otišao. Saznali smo da je bio tamo od pola deset pa do fajronta - pričala je nesrećna žena za Alo.

Kako objašnjava, I. V. je bio vredan i radio privatno.

- Jedno vreme je radio u Gradskoj čistoći, a potom i privatno. S tim ljudima nikada nije imao problem - zaključujemajka.

Policija je povodom jezivog zločina izdala saopštenje.

- Sumnja se da je M. L. (64) početkom januara ove godine, usmrtio muškarca iz okoline Zrenjanina, čije je telo pronađeno 12. marta u reci Tisi, dok se M. L. (36) sumnjiči da mu je pomogao da uništi i sakrije dokaze, kao i da se reši tela - saopšteno je.

Majka: Bio je sa prijateljima, a onda...

Majka ubijenog mladića ispričala je ranije za medije da je njen sin bio u kafani u Adarcu sa prijateljima kada mu se izgubio svaki trag:

- Bio je sa četvoricom prijatelja. Oni su svi otišli pre njega iz kafane, a Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu - rekla je tada ona. Pokušavali su da kontaktiraju s njim i telefonom, ali mobilni mu je bio isključen još od nestanka.

- Naravno da smo pokušavali da ga zovemo. Međutim, njegov telefon je od te noći nestanka ugašen. Slali smo molbu policiji da objavi nestanak. U međuvremenu smo se čuli sa svim ljudima koji su sa Ivanom bili u kafani, ali niko ništa ne zna - ispričala je neutešna majka.

Autor: Jovana Nerić