UHAPŠEN TROJAC KOJI JE JUČE MALTRETIRAO DOSTAVLJAČA HRANE! Presreli muškarca i zadali mu više udaraca...

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Voždovac, brzim i efikasnim radom, identifikovali su i pronašli trojicu maloletnika starosti 17 i 16 godina koji su, kako se sumnja, juče oko 17.25 časova na Voždovcu presreli i više puta udarili po glavi i telu tridesettrogodišnjeg radnika jedne firme za dostavu, tražeći da im preda novac, što on nije učinio.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u pokušaju, protiv trojice maloletnika biće podneta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike.

Autor: D.Bošković