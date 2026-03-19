BRUTALNO NASILJE U BEOGRADU: Tinejdžeri nokautirali dostavljača na Voždovcu! Policija ih ODMAH identifikovala!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Voždovac, brzim i efikasnim radom, identifikovali su i pronašli trojicu maloletnika starosti 17 i 16 godina koji su, kako se sumnja, juče oko 17.25 časova na Voždovcu presreli i više puta udarili po glavi i telu tridesettrogodišnjeg radnika jedne firme za dostavu, tražeći da im preda novac, što on nije učinio.

U saopštenju MUP-a se navodi:

"Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u pokušaju, protiv trojice maloletnika biće podneta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike."

Prolaznici snimili jeziv trenutak

Napad na dostavljača zabeležen je kamerama mobilnih telefona brojnih prolaznika koji su se u tom trenutku zatekli na ulici. Na uznemirujućem snimku koji kruži društvenim mrežama jasno se vidi kako dva momka udaraju i nokautiraju nesrećnog čoveka koji je samo radio svoj posao.

Iako su napadači pokušali da mu otmu pazar, dostavljač im se suprotstavio, nakon čega su maloletnici pobegli, ali ih je policija ubrzo locirala.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN TROJAC KOJI JE JUČE MALTRETIRAO DOSTAVLJAČA HRANE! Presreli muškarca i zadali mu više udaraca...

Hronika

BRUTALNO PRETUKLI DEČAKA: Snimili nasilje, pa objavili na mrežama

Hronika

KROZ BALKONSKA VRATA PO ZLATO: Uhapšene tri žene osumnjičene da su opljačkale stan na Voždovcu

Politika

ŽENA KOJA JE NAPALA SANDRU BOŽIĆ DOVEDENA U POLICIJU: Jezivo nasilje na ulici, nasrnula fizički i povredila joj ruku

Hronika

ULETELI U MARKET, RAZBILI STAKLO I PRETUKLI RADNIKE - Hapšenje u Beogradu zbog pokušaja pljačke

Politika

Oglasio se MUP o događaju u Čačku: Nakon tuče identifikovano šest osoba