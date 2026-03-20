Tri osobe uhapšene zbog sumnje da su namerno izazvale požar

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, u saradnji sa UKP u sedištu i u koordinaciji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R. C. (1992), F. S. (2002) i J. V. (1987) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.



Oni se sumnjiče da su, 25. februara i 3. marta ove godine, namerno izazvali požar u jednom restoranu u knez Danilovoj ulici na Paliluli. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

Autor: S.M.