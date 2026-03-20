UHAPŠEN (24) PIROMAN: Pao osumnjičeni za bacanje bombe na poznatu pivnicu u Zemunu

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd u saradnji sa policijskim službenicima UKP u sedištu, Uprave za tehniku, Bezbednosno- informativne agencije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. K. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 17. marta oko 2.55 časa u Zemunu aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: S.M.

