AKTUELNO

Hronika

AUTOMATSKA PUŠKA, PIŠTOLJI, MUNICIJA PRONAĐENI U 'GOLFU': Pogledajte akciju policije u Mladenovcu, jedna osoba uhapšena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - SBPOK i SKOR u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su M. T. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kontrolom i pregledom automobila „golf 5“ u Mladenovcu, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla torbu u kojoj se nalazila automatska puška M70 B1 sa izbrušenim serijskim brojem, pripadajući okvir sa oko 30 komada metaka, kalibra 7,62mm, kao i tri veća i dva manja okvira za automatski pištolj.

Video: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: M.R.

#Golf

#Hapšenje

#Mladenovac

#Policijska akcija

#Torba

#oružje

POVEZANE VESTI

Hronika

U IZNAJMLJENOM STANU U ŠIDU NAĐENA AUTOMATSKA PUŠKA: Uhapšen muškarac (38), istraga u toku

Hronika

U velikoj akciji policije uhapšeni napadači na Vuka Bajruševića - Oglasio se MUP

Hronika

Uhapšen muškarac u Šidu - AUTOMATSKU PUŠKU STAVIO NA HAUBU

Hronika

Hapšenje u Rumi! Muškarac (53) u kući imao automatske puške, pištolj, municiju... (FOTO)

Hronika

SNIMAK HAPŠENJA OSUMNJIČENIH ZA POKUŠAJ LIKVIDACIJE NA VRAČARU! Evo kako su dolijali (FOTO+VIDEO)

Hronika

HAPŠENJE U KRUŠEVCU: Kod osumnjičenog pronašli ručnu bombu, pušku... (FOTO)