AUTOMATSKA PUŠKA, PIŠTOLJI, MUNICIJA PRONAĐENI U 'GOLFU': Pogledajte akciju policije u Mladenovcu, jedna osoba uhapšena (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - SBPOK i SKOR u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su M. T. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kontrolom i pregledom automobila „golf 5“ u Mladenovcu, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla torbu u kojoj se nalazila automatska puška M70 B1 sa izbrušenim serijskim brojem, pripadajući okvir sa oko 30 komada metaka, kalibra 7,62mm, kao i tri veća i dva manja okvira za automatski pištolj.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.

MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije Previous Next

Autor: M.R.