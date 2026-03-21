AUTOMATSKA PUŠKA, PIŠTOLJI, MUNICIJA PRONAĐENI U 'GOLFU': Pogledajte akciju policije u Mladenovcu, jedna osoba uhapšena (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - SBPOK i SKOR u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su M. T. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Kontrolom i pregledom automobila „golf 5“ u Mladenovcu, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla torbu u kojoj se nalazila automatska puška M70 B1 sa izbrušenim serijskim brojem, pripadajući okvir sa oko 30 komada metaka, kalibra 7,62mm, kao i tri veća i dva manja okvira za automatski pištolj.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.
