Slučaj rešen posle pet meseci: Uhapšen osumnjičeni za eksploziju u auto-servisu (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija i Uprave kriminalističke policije u sedištu Ministarstva, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R. G. (1942) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je u oktobru prošle godine postavio i aktivirao improvizovanu eksplozivnu napravu na vrata auto-servisa na teritoriji opštine Rakovica, nakon čega su popucala stakla na auto-servisu, kao i na susednom objektu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u nadležno tužilaštvo.
Autor: S.M.