Hronika

MALOLETNIK BACIO BOMBU NA UGOSTITELJSKI OBJEKAT NA VRAČARU Oglasio se MUP: Evo šta mu se sve stavlja na teret

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije u sedištu Ministarstva, po nalogu Višeg javnog tužilaštva za maloletnike u Beogradu, uhapsili su maloletnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on 9. februara u Braničevskoj ulici, oko 4 časa, bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat.

Osumnjičenom maloletniku je od strane Višeg suda u Beogradu određen pritvor do trideset dana.

