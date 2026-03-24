UHAPŠEN PIROMAN Mladić (22) osumnjičen da je zapalio ugostiteljski objekat na Novom Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu u saradnji sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije u sedištu Ministarstva i Bezbednosno-informativnom agencijom, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su K. R. (2004), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kako se sumnja, K. R. je 14. marta, u ranim jutarnjim časovima, namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Beogradu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu

Autor: D.Bošković