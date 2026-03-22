HAPŠENJE U OBRENOVCU: Policija kod mladića (23) pronašla drogu, kesice krio u džepu jakne

Pripadnici policijske stanice Obrenovac priveli su u nedelju popodne K. I. (23) kod kojeg je pronađena materija za koju se sumnja da je marihuana, saznaje "Telegraf.rs".

Do hapšenja je došlo oko 14 časova u ulici Vašarište, kada su policajci zaustavili mladića radi kontrole. Prilikom pretresa, u džepu njegove jakne pronađene su četiri PVC kesice sa zelenom biljnom materijom.

Mladić je službenim vozilom odmah sproveden u policijsku stanicu, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu.

Oduzete kesice poslate su na analizu.

Ukoliko se potvrdi da je reč o opojnoj drogi, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava za neovlašćeno držanje opojnih droga .

Autor: D.Bošković