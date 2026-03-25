PAO TINEJDŽER U OBRENOVCU: Ukrao oko 370.000 dinara i auto, policija ga locirala, MEŠTANI U ŠOKU ZBOG CIFRE!

Intenzivnim operativnim radom i odličnom koordinacijom pripadnika Policijske stanice Obrenovac, uspešno su rasvetljena dva krivična dela teške krađe koja su u proteklom periodu uznemirila javnost u ovoj opštini, prenosi "Telegraf.rs".
Inspektori su locirali su uhapsili N. Š. (19) iz Obrenovca. On se tereti da je krajem februara provalio u stan u ulici Posavskih norvežana, odakle je ukrali oko 370.000 dinara.
Ukrali automobil i odmah ga preprodali
Daljom istragom utvrđeno je da mladić nije delovao sam u svim pohodima. Efikasnim radom policije dokumentovano je da je N. Š., zajedno sa saučesnikom Đ. P., pre nekoliko dana otuđio automobil marke „pežo 307“.
Poseban uspeh policije ogleda se u brzini pronalaska plena.
- Ukradeno vozilo locirano je u naselju Dobanovci. Automobil je tamo već bio preprodat trećem licu. Vozilo je oduzeto i biće vraćeno vlasniku, čime je materijalna šteta svedena na minimum-lkaže naš sagovornik.
Čvrsta ruka novog načelnika
Ova akcija dolazi neposredno nakon postavljenja novog načelnika PS Obrenovac, čije su odlučne mere i pojačan rad policijskih službenika na terenu već počeli da daju jasne rezultate. Među meštanima Obrenovca vlada pozitivna reakcija na poslednja hapšenja, a mnogi ističu da se oseća povećana bezbednost i veća ažurnost policije u rešavanju slučajeva koji direktno utiču na imovinu građana.
- Primetno je veće prisustvo policije i brža reakcija. Drago nam je da se konačno stalo na put onima koji su mislili da mogu nekažnjeno da upadaju u tuđe stanove- navodi jedan od sugrađana.
Određeno zadržavanje
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, osumnjičenom N. Š. određeno je zadržavanje do 48 sati.
On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden na saslušanje kod nadležnog tužioca.
Autor: A.A.