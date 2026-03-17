AKCIJE POLICIJE U OBRENOVCU: Dva hapšenja u roku od sat vremena, zaplenjeni narkotici

Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd i Policijske stanice Obrenovac sproveli su danas dve odvojene akcije hapšenja, u kojima su kod osumnjičenih pronađene materije za koje se sumnja da su narkotici.

Prva policijska akcija izvedena je oko 12 časova u ulici Kralja Petra Prvog. Tom prilikom, policajci su kod A. M. (30) pronašli kesice sa belom praškastom materijom za koju se sumnja da je kokain. On je odmah priveden službenim vozilom u stanicu.

Svega sat vremena kasnije, oko 13 časova, policija je sprovela drugu akciju hapšenja u naselju Stubline. Kod pruge je zatečen Ž. M. (24), kod kojeg je pretresom pronađena PVC kesica sa zelenom biljnom materijom nalik na marihuanu, navodi Telegraf.rs.

Reakcija tužilaštva

O oba slučaja obaveštena je dežurna tužiteljka OJT u Obrenovcu. Po njenom nalogu, sumnjive materije su oduzete i poslate na veštačenje. Ukoliko se analizom potvrdi da je reč o opojnim drogama, protiv obojice će biti podnete krivične prijave za neovlašćeno držanje opojnih droga .

Rezultat koordinisanog rada

Ova dva uzastopna hapšenja rezultat su profesionalizma i koordinisanog rada Policijske uprave za grad Beograd i Policijske stanice Obrenovac.

Kontinuiranim aktivnostima na terenu i odlučnim radom, policijski službenici još jednom su pokazali efikasnost u suzbijanju ilegalnog poseda psihoaktivnih supstanci.

Autor: Marija Radić