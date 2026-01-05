PINK.RS SAZNAJE! DRAMA NA NOVOM BEOGRADU: Automatske puške, eksploziv i SNAJPER pronađeni u garaži - Policija i tužilac na terenu, PRETRESI U TOKU

Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom, sproveli su danas spektakularnu akciju na Novom Beogradu u kojoj je zaplenjena velika količina ilegalnog vojnog naoružanja.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija je nakon operativnog rada locirala garažu koja je služila kao takozvani "štek" za opasno oružje. Prilikom pretresa, inspektori su ostali zatečeni količinom i razornom moći pronađenih sredstava.

Šta je sve pronađeno u "šteku"?

U objektu koji je, prema prvim informacijama, koristio muškarac identifikovan kao A. A., pronađen je arsenal dostojan manjih vojnih jedinica:

Više automatskih pušaka poslednje generacije;

Najmanje jedan snajper visoke preciznosti;

Više komada eksplozivnih naprava (ručne bombe i potencijalno plastični eksploziv);

Ogromna količina municije različitog kalibra i prateća oprema (prigušivači, optički nišani).

Blokiran ceo kvart: Uviđaj i dalje traje

Lice mesta je odmah blokirano, a pristup garažama je zabranjen dok forenzičari i ekipe za kontradiverzionu zaštitu ne završe svoj posao. Izvor blizak istrazi navodi da je akcija izvedena munjevito.

"Akcija je sprovedena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Trenutno se vrši detaljan pretres ne samo spornog objekta, već i šire okoline, kako bi se utvrdilo da li postoji još sakrivenog materijala", kaže naš izvor.

Da li je sprečen krvavi pir?

Iako još nema zvanične potvrde o hapšenju A. A., policija intenzivno radi na utvrđivanju porekla i namene ovog oružja. Ovakva vrsta arsenala, a posebno prisustvo snajpera, obično ukazuje na to da je oružje bilo namenjeno za izvršenje najtežih krivičnih dela ili obračune u kriminalnom podzemlju.

Očekuje se da se MUP oglasi zvaničnim saopštenjem u narednim satima, kada će biti poznato više detalja o osumnjičenom i eventualnim saučesnicima.

Autor: Iva Besarabić