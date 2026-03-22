VOZILA PREKO 220 km/h na motoputu! Sela u BMW, pa na delu puta sa ograničenjem 80 'dala po gasu'

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas oko 14 časova na području Valjeva zaustavili i isključili iz saobraćaja tridesetogodišnju M.D. koja se vozilom marke BMW kretala brzinom od 221 kilometar na čas, na delu motoputa Lajkovac - Valjevo gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Protiv učinioca prekršaja podneta je prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima od početka godine isključili su iz saobraćaja 80 vozača zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje.

