BOMBAŠ IZ ZEMUNA PROGOVORIO NA SASLUŠANJU: Bacio eksplozivnu napravu na pivnicu, dao izjavu u tužilaštvu!

B. K. osumnjičen za podmetanje eksplozije u Zemunu izneo odbranu na saslušanju. Tužilaštvo predlaže pritvor zbog opasnosti od bekstva

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Božidar K. (25) zbog sumnje da je 17. marta 2026. godine na teritoriji GO Zemun aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat. Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i Izazivanje opšte opasnosti.

- Postoji sumnja da je B. K. između 2.16 časova i 2.55 časova neovlašćeno nosio minsko-ekspolozivno sredstvo čije držanje nije dozvoljeno građanima i to ručnu bombu M75, pa je došavši do prozora jednog ugostiteljskog objekta rukama razvalio šalon sa prozora i napravio otvor - piše u saopštenju tužilaštva u kom se dodaje:

- Potom je kamenom razbio staklo prozora, pa je aktivirao i bacio pomenutu bombu u ugostiteljski objekat, usled čega je došlo do eksplozije, nakon čega je pobegao sa lica mesta.

Autor: D.Bošković