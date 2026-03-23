TRAGEDIJA! Dečak (12) PREMINUO nakon što je popio otrov, MISLEĆI DA JE SOK: Hitno prebačen za Beograd, ali mu nije bilo spasa!

U selu Trešnjevica kod Arilja dečak (12) preminuo je nakon što je slučajno popio otrovnu tečnost za prskanje voćnjaka iz flaše, misleći da je sok.

- Kako smo nezvanično čuli, dečak je najverovatnije pomagao roditeljima u malinjaku. Kada je ožedneo popio je tečnost iz plastične flašice coca-cole misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova - kaže za RINU jedan od meštana.

Prema nezvaničnim informacijama dečak je popio samo dva gutljaja i nije ništa rekao roditeljima, misleći da mu neće biti ništa samo od toga. Međutim, sve je završili tragično.

- On je dobio tegobe, roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu, a potom i prebačen za Beograd, ali nesrećnom dečaku nije bilo spasa - dodaje izvor.

Meštani dodaju da je u pitanju vredna, radna i poštena porodica i da je ovo tragedija kakva se odavno ne pamti u selu.

Autor: A.A.