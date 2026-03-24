Urađena obdukcija preminulog dečaka kod Ivanjice: Čekaju se dodatne analize - Da li je u uzrok smrti otrov?

Urađena je obdukcija tela dečaka N.P. (12) iz okoline Ivanjice, koji je preminuo posle dva dana borbe nakon što je popio dva gutljaja otrova misleći da je sok.

Prema našim saznanjima iz Višeg javnog tužilaštva iz Užica sinoć su obavešteni o tragičnom događaju, jer je slučaj vodila policija iz Ivanjice i istraga rađena u Čačku.

Međutim, nesrećni događaj je bio na teritoriji opštine Arilje u selu Trešnjevica, koje je u nadležnosti VJT Užice.

- Urađena je obdukcija tela, ali se rade i dodatne analize. To su hemijsko-toksikološke analize i histopataloške analize. Tada će se utvrditi da li je uzrok smrti otrov - saznajemo u VJT Užice.

Kako nam je rečeno činjenica je da je dečak popio dva gutljaja iz flašice kisele vode u kome je bio otrov namenjen za održavanje malinjaka.

- Roditelji i dete su bili u malinjaku. Dete je ožednelo i otišlo da pije vode. Mislilo je da je u flašici voda i popilo dva gutljaja - saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Dete nije odmah reagovalo, ali su kasnije krenule posledice povraćanja i stomačne tegobe, i dete je prebačeno u čačansku bolnicu, a zatim u bolnicu u Beograd, gde je nažalost preminulo posle dva dana.

Dečak N.P. je za dva meseca trebalo da napuni punih 12 godina. Kako su rekli njegovi drugovi bio je dobar đak, a komšije imaju samo reči hvale.

Podsetimo, dečak je pomagao roditeljima u malinjaku. Kada je ožedneo popio je tečnost iz plastične flašice misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova.

- Dečaku je odmah pozlilo pa su ga roditelji dovezli kod lekara u Ivanjicu, odakle je hitno prebačen u Opštu bolnicu Čačak. Kako su nam juče rekli, dečak je hitno prebačen u kliniku u Tiršovoj gde je preminuo - tada je rekao izvor.

Navedeno je, da je otrov bio previše jak da bi organizam mogao da se izbori sa tim.

Autor: A.A.